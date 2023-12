Xinjiang Tianrun Dairy Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Xinjiang Tianrun Dairy weist derzeit ein KGV von 21 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich ein KGV von 0 haben. Somit ist Xinjiang Tianrun Dairy aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Xinjiang Tianrun Dairy laut trendfolgender Indikatoren sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 15,45 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,73 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,08 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,42 CNH um -5,56 Prozent darunter. Zusammenfassend erhält Xinjiang Tianrun Dairy in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Xinjiang Tianrun Dairy beträgt 1,49 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,67 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den sozialen Medien keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Dahingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Xinjiang Tianrun Dairy in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild für Xinjiang Tianrun Dairy, wobei fundamental gesehen eine neutrale Bewertung vorliegt, die technische Analyse jedoch auf eine negative Entwicklung hinweist. Die Dividendenpolitik wird neutral bewertet, während das Sentiment und der Buzz eher positiv ausfallen.