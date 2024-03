Xinjiang Tianrun Dairy Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Xinjiang Tianrun Dairy zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 13,35 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 10,39 CNH lag und somit einen Abstand von -22,17 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,6 CNH, was einer Differenz von -1,98 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Xinjiang Tianrun Dairy ergibt sich ein RSI von 48,05 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xinjiang Tianrun Dairy 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Nahrungsmittel" als neutral einzustufen ist.

Die Dividendenrendite der Xinjiang Tianrun Dairy liegt bei 1,6 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,84 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Xinjiang Tianrun Dairy in technischer und fundamentaler Hinsicht derzeit neutral bewertet wird.