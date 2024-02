Xinjiang Tianfu Energy Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Xinjiang Tianfu Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und drei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Xinjiang Tianfu Energy daher eine "Gut"-Einschätzung und von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Bildes von Xinjiang Tianfu Energy festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in letzter Zeit abgenommen.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche erzielte Xinjiang Tianfu Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,68 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,82 Prozent im Branchenvergleich für Xinjiang Tianfu Energy. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat das Unternehmen mit einer mittleren Rendite von -8,87 Prozent im letzten Jahr eine Unterperformance von 15,82 Prozent verzeichnet. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Xinjiang Tianfu Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Xinjiang Tianfu Energy-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 6,64 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,31 CNH liegt, was einer Abweichung von -20,03 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,99 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -11,35 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren wird Xinjiang Tianfu Energy mit einem "Schlecht"-Rating versehen.