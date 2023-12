Xinjiang Tianfu Energy Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Xinjiang Tianfu Energy heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,71 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,15, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei einer Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Xinjiang Tianfu Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt der Wert aktuell 6,82 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau bei 6,58 CNH, was einer Differenz von -3,52 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,39 CNH) zeigt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,97 Prozent) liegt. Somit wird die Aktie auch für diesen Wert mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Xinjiang Tianfu Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,06 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche, die im Durchschnitt um -0,08 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +30,14 Prozent für Xinjiang Tianfu Energy. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,08 Prozent hatte, lag das Unternehmen 30,14 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Xinjiang Tianfu Energy wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Xinjiang Tianfu Energy weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".