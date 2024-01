Xinjiang Joinworld Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse von Xinjiang Joinworld-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,89 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 7,26 CNH (-7,98 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs (0 Prozent Abweichung), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xinjiang Joinworld-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 60,61, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat kaum Änderungen gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Xinjiang Joinworld daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -7,84 Prozent erzielt, was 0,43 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -7,4 Prozent, und Xinjiang Joinworld liegt aktuell 0,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.