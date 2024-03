Xinjiang Guannong Fruit, Antler Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Xinjiang Guannong-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,95 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7,79 CNH liegt, was eine Abweichung von -12,96 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 8,15 CNH, was einer Abweichung von -4,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xinjiang Guannong-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 52, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 51,44 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Xinjiang Guannong mit einer Rendite von 2,65 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 25 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -22,29 Prozent aufweist, liegt Xinjiang Guannong mit 24,94 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die negative Kommunikation über das Unternehmen Xinjiang Guannong in den letzten Tagen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Xinjiang Guannong-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.