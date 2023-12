Xinjiang Guannong Fruit, Antler Aktie: Quo vadis?

In den letzten zwei Wochen wurde Xinjiang Guannong von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 7 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xinjiang Guannong-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 63, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 64,15 ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat Xinjiang Guannong in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,93 Prozent erzielt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 11,69 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält Xinjiang Guannong ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild der Anleger konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, daher wird dieser Aspekt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Xinjiang Guannong daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.