Xinjiang Guannong Fruit, Antler Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Xinjiang Guannong-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,08 CNH verzeichnen können. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 8,72 CNH, was einem Unterschied von -3,96 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,08 CNH zeigt mit einem Unterschied von -3,96 Prozent eine ähnliche Entwicklung, weshalb auch hier ein neutrales Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Xinjiang Guannong somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor konnte die Xinjiang Guannong-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,65 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Überperformance von 8,87 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwert. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche liegt bei -6,02 Prozent, wobei Xinjiang Guannong aktuell um 8,67 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Bei der technischen Analyse spielt der Relative Strength-Index (RSI) eine wichtige Rolle. Mit einem RSI von 98 wird die Aktie als "schlecht" eingestuft. Auch der RSI25 von 67,67 ergibt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt.

Die Analyse der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Themen rund um Xinjiang Guannong in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "schlecht" eingestuft. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine positive Bewertung, was zu einer neutralen Gesamteinstufung hinsichtlich der Stimmung führt. Daher wird Xinjiang Guannong insgesamt als "neutral" eingestuft.