Xinjiang Guannong Fruit, Antler Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Xinjiang Guannong beträgt 31,82, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen, und für die Xinjiang Guannong liegt der RSI bei 64, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Xinjiang Guannong veröffentlicht. Allerdings beschäftigten sich die Diskussionen in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit acht Signalen insgesamt (2 Schlecht, 6 Gut). Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Xinjiang Guannong-Aktie ein Durchschnitt von 9,06 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,69 CNH (-4,08 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (8,98 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,23 Prozent Abweichung). Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Xinjiang Guannong im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,65 Prozent erzielt, was 13,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,34 Prozent, und Xinjiang Guannong liegt aktuell 12,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.