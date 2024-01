Xinjiang Guannong Fruit, Antler Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Xinjiang Guannong hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +13,11 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien dieser Branche im Durchschnitt um -10,46 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Xinjiang Guannong mit einer mittleren Rendite von -10,62 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 13,27 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Xinjiang Guannong liegt bei 33,96, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinjiang Guannong-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,07 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,66 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,52 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 8,99 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von -3,67 Prozent. Daher wird die Xinjiang Guannong-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Xinjiang Guannong zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen führt.