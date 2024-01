Xinjiang Guannong Fruit, Antler Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen bezüglich des Unternehmens Xinjiang Guannong. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie positiv bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Kaufsignalen. Konkret gab es 7 "Gut"-Signale im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Sentiment und der Buzz um Xinjiang Guannong wurden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dies ergab interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Xinjiang Guannong in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Xinjiang Guannong wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,47 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Xinjiang Guannong weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 62,9), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Xinjiang Guannong-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Xinjiang Guannong in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,65 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -10,69 Prozent gefallen, was auf eine Outperformance von +13,34 Prozent im Branchenvergleich für Xinjiang Guannong hinweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,88 Prozent im letzten Jahr. Xinjiang Guannong lag 13,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.