Mit Xinjiang Goldwind Science wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Goldwind Science & beträgt 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, und daher erhält sie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Goldwind Science & verläuft aktuell bei 9,99 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 7,97 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -20,22 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 8,87 CNH angenommen, was einer Differenz von -10,15 Prozent entspricht. Demnach erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Goldwind Science & in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen wurde positiv diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch wurde in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Goldwind Science & mit -25,83 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,74 Prozent, und auch hier liegt Goldwind Science & mit 25,09 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

