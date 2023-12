Xinjiang Goldwind Science Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Goldwind Science &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,02 CNH für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 8,28 CNH, was einem Unterschied von -17,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,91 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von 7,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldwind Science & bei 33,75, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver wurde. Auch die Diskussionsintensität und die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen nahmen zu, weshalb die Goldwind Science &-Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite von Goldwind Science & beträgt derzeit 1,36 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral eingeschätzt.

Somit ergibt sich insgesamt eine gemischte Bewertung für die Goldwind Science &-Aktie, basierend auf technischer Analyse, fundamentalen Kriterien, Sentiment und Dividende.

