Xinjiang Goldwind Science Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Dividendenpolitik von Goldwind Science & wird von Analysten aktuell neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -0,07 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goldwind Science & liegt bei 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird die aktuelle Lage als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" erhält.

Im Branchenvergleich hat die Goldwind Science & in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite um 10,49 Prozent darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 7,5 CNH der Goldwind Science & um -0,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -19,35 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Xinjiang Goldwind Science kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Xinjiang Goldwind Science jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Xinjiang Goldwind Science-Analyse.

Xinjiang Goldwind Science: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...