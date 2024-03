Xinjiang Goldwind Science Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Goldwind Science &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,18 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 7,95 CNH weicht daher um -13,4 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 7,48 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +6,28 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Goldwind Science &-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Goldwind Science & mit einer Ausschüttung von 1,58 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (1,62 %) nur leicht schlechter ab. Die Differenz von 0,04 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Goldwind Science & liegt derzeit bei 25,81 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Goldwind Science & eine Performance von -30,27 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Elektrische Ausrüstung-Branche. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Aktie um 10,99 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Xinjiang Goldwind Science kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Xinjiang Goldwind Science jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Xinjiang Goldwind Science-Analyse.

