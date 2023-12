Xinjiang Goldwind Science Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Goldwind Science & verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,83 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor eine Unterperformance von 25,1 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" lag bei -1,09 Prozent, und Goldwind Science & liegt derzeit 24,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Goldwind Science & derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 7,84 CNH um -21,29 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (-11,11 Prozent) unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Goldwind Science &-Aktie damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Goldwind Science & zu erkennen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie dient als Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Goldwind Science & unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.