Xinjiang Communications Construction Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung und das Interesse an Xinjiang Communications Construction haben sich in den letzten Wochen verbessert. Dies geht aus der Analyse von Internet-Kommunikation hervor. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität des Unternehmens in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xinjiang Communications Construction-Aktie zeigt einen Wert von 5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Xinjiang Communications Construction.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinjiang Communications Construction beträgt 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Baubranche als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xinjiang Communications Construction bei 15,2 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 11,64 CNH gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -23,42 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,3 CNH, was einer Distanz von -5,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.