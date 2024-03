Xinjiang Ba Yi Iron, Steel Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Xinjiang Ba Yi Iron & Steel wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Darüber hinaus hat die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xinjiang Ba Yi Iron & Steel mit 0 Prozent 2,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche eher unrentabel ist, und sie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Xinjiang Ba Yi Iron & Steel beträgt der 7-Tage-RSI 32,26 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,68 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.