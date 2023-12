Xinjiang Ba Yi Iron, Steel Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Xinjiang Ba Yi Iron & Steel-Aktie wird derzeit als neutral bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,68 und damit auf dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als schlecht bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist die Xinjiang Ba Yi Iron & Steel-Aktie eine Rendite von 6,67 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.