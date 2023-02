Xinhuanet Europe veröffentlicht Bericht über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich der grünen Wirtschaft

Brüssel (ots/PRNewswire) -Eine umweltfreundliche Entwicklung ist zu einem gemeinsamen Ziel für die Welt geworden – auch für China und Europa, die sich beide das Ziel gesetzt haben, in naher Zukunft kohlenstoffneutral zu werden. Um diese Ziele zu erreichen, ist die internationale Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung.Unter dem Titel „Report on the Outlook of Sino-European Cooperation in the Green Economy" (Bericht über die Aussichten der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit in der grünen Wirtschaft), herausgegeben von Xinhuanet Europe, dem europäischen Ableger der chinesischen Nachrichten- und Informationsplattform Xinhuanet, in Zusammenarbeit mit dem Tianfu Institute of International Big Data Strategy and Technology, werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Herangehensweise an die Green Economy zwischen China und Europa analysiert.„Dieser Bericht vermittelt ein klares Bild von den Herausforderungen, vor denen wir stehen, und den interessanten Möglichkeiten, die die Entwicklung einer grünen Wirtschaft und die Zusammenarbeit zwischen China und Europa bieten", schreibt Philippe Mariani, CEO der Sophia Antipolis Foundation und des Sophia Antipolis Science & Technology Park France, im Vorwort. „Ich bin fest davon überzeugt, dass innovative Partnerschaften zwischen Europa und China neue Modelle für nachhaltiges Wachstum schaffen werden."Shi Yong, Berater des chinesischen Staatsrates und Mitglied der Internationalen Eurasischen Akademie der Wissenschaften, ist der Ansicht, dass der Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Klimawandel, grüne Energie und grüne Finanzen der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Europa neue Impulse verleihen werden.Der Bericht versteht sich als Leitfaden, um diese branchenübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Zu diesem Zweck enthält er Daten und Analysen zum Energieverbrauch in China und Europa. Auf der Grundlage einer Analyse der wichtigsten Wirtschaftszweige und des Energieverbrauchs, eines Vergleichs der Strategien für eine grüne Wirtschaft, der wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit, exemplarischer Fallstudien und der Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen China und der EU zeigt der Bericht den Umfang und den Weg der Zusammenarbeit zwischen China und der EU in wichtigen Bereichen auf.In dem Bericht werden viele wertvolle Fallbeispiele aus den Bereichen grüne Energie, grüne Infrastruktur, grüner Verkehr, grünes Finanzwesen und anderen Industriezweigen vorgestellt.Dem Bericht zufolge haben chinesische Unternehmen und Finanzinstitute bemerkenswerte Fortschritte bei der grünen Finanzinnovation gemacht. Im Mai 2022 ist beispielsweise die Shudao (Sichuan) Insurance Brokers Co., Ltd. mit der China Pacific Property Insurance Co., Ltd. fusioniert, um ihre Geschäftstätigkeit auf grüne Finanzierungen auszuweiten und gemeinsam ein System grüner Versicherungsprodukte mit dem ESG-Ansatz als Kern zu etablieren.Mit Europa als Vorreiter im Bereich grüner, kohlenstoffarmer und energiesparender Energien und China, das sich in jüngster Zeit energisch für einen grünen Wandel einsetzt, sind beide Seiten bestrebt, die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. China und Europa haben ein großes Potenzial für eine Zusammenarbeit, um die nächste Stufe dieser Entwicklung zu erreichen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002031/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhuanet-europe-veroffentlicht-bericht-uber-moglichkeiten-der-zusammenarbeit-zwischen-china-und-der-eu-im-bereich-der-grunen-wirtschaft-301747438.htmlPressekontakt:Chen Dong,Telefon: +31-0626871117Original-Content von: Xinhuanet, übermittelt durch news aktuell