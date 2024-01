Xinhua Winshare Publishing, Media Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Xinhua Winshare Publishing And Media hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Aktie damit 54,56 Prozent über dem Durchschnitt (-12,09 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt -15,53 Prozent, und Xinhua Winshare Publishing And Media liegt aktuell 58,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xinhua Winshare Publishing And Media-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 53,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5,07, was 95 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Xinhua Winshare Publishing And Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,05 HKD. Der letzte Schlusskurs von 6,8 HKD weicht somit um +12,4 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Xinhua Winshare Publishing And Media-Aktie aufgrund der überdurchschnittlichen Rendite, des neutralen RSI-Ratings, der Unterbewertung basierend auf dem KGV und der gemischten charttechnischen Bewertung ein insgesamt "Gut"-Rating.