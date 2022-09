Xinhua Silk Road: Der chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye glänzt auf der 19. China-ASEAN Expo

Peking (ots/PRNewswire) -Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye hat an der 19. China-ASEAN Expo (CAEXPO) teilgenommen, die am Freitag in Nanning, der Hauptstadt der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang, eröffnet wurde.Als einer der strategischen Partner der Veranstaltung ist der chinesische Baijiu-Hersteller bestrebt, die neuen Möglichkeiten der umfassenden regionalen Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) zu nutzen und zum Aufbau einer engeren chinesisch-asiatischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft beizutragen.Der aufwändig gestaltete Ausstellungsbereich von Wuliangye mit chinesischen Stilelementen wie traditionellen Wandschirmen und chinesischer Rollmalerei wurde mit interaktiver Touchscreen-Technologie ausgestattet, um die einzigartigen Brautechniken und die internationale Präsenz des Unternehmens umfassend zu veranschaulichen.Es wurden chinesische Baijiu-Produkte mit verschiedenen Geschmacksrichtungen ausgestellt, die viele Händler aus dem In- und Ausland anlockten, die den ausgezeichneten Geschmack des Wuliangye-Likörs und das Streben des Unternehmens nach besserer Qualität lobten.Neben der Ausstellung wird Wuliangye auch eine Reihe von Aktivitäten durchführen, darunter Produktförderung, Geschäftsentwicklung und Markenzusammenarbeit, um die Zusammenarbeit mit internationalen Industrieunternehmen zu vertiefen, neue Möglichkeiten im Rahmen der RCEP zu nutzen und den internationalen Markt weiter zu erschließen.Als Vertreter der chinesischen Baijiu-Marke hat Wuliangye große Anstrengungen unternommen, um die chinesische Baijiu-Marke in der Welt bekannt zu machen, indem es aktiv an großen internationalen Veranstaltungen teilgenommen hat, zum Beispiel an den Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), der Jahreskonferenz des Boao-Forums für Asien und der China International Import Expo (CIIE), und indem es ein weltweites Marketing-Netzwerk aufgebaut und lokale Geschäfte in Hongkong, Tokio und Düsseldorf eröffnet hat.Dieses Jahr kennzeichnet das erste Jahr des mega-regionalen Handelsabkommens RCEP, in dessen Rahmen China und die ASEAN-Länder die Version 3.0 der chinesisch-asiatischen Freihandelszone aufbauen wollen.Die 19. China-ASEAN Expo findet online und offline unter dem Motto „Sharing RCEP New Opportunities, Building a Version 3.0 China-ASEAN Free Trade Area" statt und umfasst zum ersten Mal Fachausstellungen rund um den ASEAN und die RCEP.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/330043.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1901514/1.jpgPressekontakt:GaoJingyan,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell