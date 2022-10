Xinhua Silk Road: Die chinesische Baijiu-Marke Red Xifeng wurde auf der hochkarätigen internationalen Veranstaltung begrüßt

Beijing (ots/PRNewswire) -Die chinesische Baijiu-Marke Red Xifeng, die zu einer der renommiertesten Baijiu-Marken Chinas – Xifeng Liquor – gehört, wurde von den Teilnehmern des NEXT Summit (Bali 2022), der vor Kurzem stattfand, sehr positiv aufgenommen.Unter dem Motto „Global Change and Rebuilding Collaboration" zog der Gipfel Dutzende von Politikern, Wissenschaftlern, Wirtschaftsführern und Start-up-Unternehmern aus vielen Ländern an, um Einblicke in die Entwicklung mehrerer Branchen zu teilen.Xifeng Liquor, der bereits neun globale Goldauszeichnungen erhalten hat, nahm am diesjährigen NEXT Summit teil und führte die chinesische Baijiu-Kultur auf eine Art und Weise fort, die sich besser an die Trends der Zeit anpasst.Xifeng-Likör wird aus fünf Getreidesorten hergestellt und in Jiuhai gelagert. Die einzigartigen großen Container sind aus Rattan und anderen natürlichen Materialien gefertigt. Xifeng-Liquor wird mit einer althergebrachten, über 3.000 Jahre alten Technik hergestellt und ist eines der Symbole der chinesischen Baijiu-Kultur.Guo sagte in einer Grundsatzrede auf dem Gipfeltreffen, dass Xifeng-Likör die strategischen Chancen der neuen Runde der wissenschaftlichen und industriellen Revolution nutzen werde, um weltweit hervorragende Ressourcen zu integrieren, die Produktqualität und technologische Innovation zu fördern und die internationale Handelskooperation zu vertiefen, um seine globale Präsenz weiter auszubauen.Bereits vor mehr als 2.000 Jahren wurde der Xifeng-Likör von reisenden Händlern entlang der alten Seidenstraße in Dutzende von Ländern und Regionen der Welt gebracht und verkauft.In den letzten Jahren hat Xifeng-Likör seine Anstrengungen zur Verbesserung von Produkten, Marken und kulturellen Einflüssen weiter verstärkt, wobei der Produktionswert immer weiter anstieg.Als chinesischer Baijiu-Hersteller, der stets Wert auf technische Innovationen und die Vererbung der Produktqualität legt, hat das Unternehmen auch die Produktaromen durch die Verbesserung der Zutaten und die weitere Optimierung der Technik der Likörherstellung intensiviert, um den Geschmack der Kunden im In- und Ausland besser zu treffen.Mit dem Export in immer mehr Länder beweist Xifeng-Likör sein einzigartiges Entwicklungspotenzial als eine der beliebtesten chinesischen Waren auf dem internationalen Markt.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/330470.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1918127/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1918128/2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1918129/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-chinesische-baijiu-marke-red-xifeng-wurde-auf-der-hochkaratigen-internationalen-veranstaltung-begruWt-301647810.htmlPressekontakt:GaoJingyan,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell