Xinhua Silk Road: Wuliangye beteiligt sich intensiv am APEC CEO Summit 2023

Peking (ots/PRNewswire) -Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye hat sich als Platin-Sponsor und exklusiver chinesischer Spirituosenpartner intensiv am APEC CEO Summit 2023 und einer Reihe von Begleitveranstaltungen beteiligt, die vom 14. bis 16. November (Ortszeit) in San Francisco (USA) stattfanden.Während des Gipfels gestaltete Wuliangye sorgfältig eine thematische Ausstellungshalle mit chinesischem Charme, um die handwerklichen Brautechniken, die ausgezeichnete Qualität und das kulturelle Erbe der Harmonie seiner Produkte auf mehrdimensionale Weise zu präsentieren und seine Kernprodukte umfassend vorzustellen, was bei den Vertretern, die am Gipfel teilnahmen, große Aufmerksamkeit und viel Lob hervorrief.Es nahm als besonderer Unterstützer am Sustainable Business Leader Dialogue teil und trug mit der Kraft der Harmonie zu einer qualitativ höherwertigen und nachhaltigen industriellen Entwicklung bei.Es zeigte sich auch auf der Asia-Pacific Sustainable Business Leaders Night 2023 als strategischer Partner und designierter Likör, um eine Brücke der Kommunikation mit Likör zu schlagen, um eine widerstandsfähige und nachhaltige Zukunft für die Asia-Pacific-Region zu schaffen und der globalen wirtschaftlichen Erholung mehr Schwung zu verleihen.Der chinesische Baijiu-Hersteller beteiligt sich seit 2019 verstärkt an den Aktivitäten im Rahmen der APEC, wie dem APEC CEO Summit und dem APEC China CEO Forum. Es stellt ständig das Vertrauen und den Charme der Harmonie der Marke China zur Schau und unterstützt die Asia-Pacific-Region bei der Erreichung einer prosperierenden Zukunft.Da Chinas Öffnung auf hohem Niveau weiter voranschreitet, wird Wuliangye internationale Plattformen mit globalem Einfluss wie die Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), das Boao Forum for Asia und die China International Import Expo (CIIE) nutzen, um die Integration in die globale integrierte Entwicklung zu beschleunigen und die chinesische Baijiu-Industrie zu führen, um zu einer besseren und wohlhabenderen Zukunft für die Asia-Pacific-Region und die Welt beizutragen, so eine Führungskraft des Unternehmens.Der APEC-CEO-Gipfel ist das höchste Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der APEC-Volkswirtschaften, auf dem wichtige Angelegenheiten in der Asia-Pacific-Region gemeinsam erörtert und die Liberalisierung des Handels und die wirtschaftliche Zusammenarbeit gefördert werden. Im Mittelpunkt des diesjährigen Gipfels stehen neben anderen Kernthemen die grüne und kohlenstoffarme Transformation der Industrie und die nachhaltige Entwicklung. Ziel ist es, qualitativ hochwertige Lösungen vorzuschlagen, um ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum zu fördern und eine Zukunft mit gemeinsamem Wohlstand für die Asia-Pacific-Region und die Weltwirtschaft zu schaffen.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/337237.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2281448/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-wuliangye-beteiligt-sich-intensiv-am-apec-ceo-summit-2023-301994919.htmlPressekontakt:jingyan-gao@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell