Xinhua Silk Road: Turbokraftwerk Nr. 2 der chinesischen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ShaanGu in Indonesien geht ans Netz

Das chinesische Unternehmen Shaanxi Blower (Group) Co. Ltd. (ShaanGu Group) hat kürzlich bekannt gegeben, dass sein Turbokraftwerk Nr. 2 des KWK-Projekts in Indonesien ans Stromnetz gegangen ist.Bisher haben die Kraftwerksblöcke Nr. 1 und Nr. 2 des Kraft-Wärme-Kopplungsprojekts von ShaanGu in Indonesien den offiziellen Betrieb aufgenommen.Mit Blick auf eine kohlenstoffarme und umweltfreundliche Entwicklung in verschiedenen Sektoren hat die ShaanGu Group ein Dienstleistungsnetzwerk aufgebaut, das sich auf dezentrale Energiesystemlösungen konzentriert und sich auf sieben weitere Mehrwertdienste erstreckt, unter anderem in den Bereichen Ausrüstung, technische Beschaffung, EPC (Engineering, Procurement and Construction), Service, Betrieb, Lieferkette, Digitalisierung und Finanzierung.Die von ShaanGu selbst entwickelte „Energy Interconnection Symbiosis System"-Technologie und die intelligenten umweltfreundlichen Systemlösungen, die den „1+7"-Geschäftsmodus und die „5+3+c"-Analysemethode für den Energieeffizienzindex nutzen, tragen in vielen Bereichen zu einer umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen und qualitativ hochwertigen Gesamtentwicklung internationaler Unternehmen bei. Insgesamt beläuft sich die installierte Gesamtkapazität der dezentralen Energiesystemlösung des Unternehmens auf 23,9 GW, was einer Emissionsreduktionskapazität von 155 Millionen Tonnen entspricht.Die ShaanGu Group hat ihre intelligenten und umweltfreundlichen dezentralen Energiesystemlösungen sowie ihre hochmodernen umweltfreundlichen Technologien und Produkte auch entlang der Neuen Seidenstraße (https://en.imsilkroad.com/) gefördert.Bis heute hat das Unternehmen etwa 12.000 Einheiten an energiesparenden Produkten an Nutzer auf der ganzen Welt geliefert. Dank seiner Bemühungen um internationale Zusammenarbeit und die Globalisierung von Markt, Forschung, Lieferkette und Finanzen erstrecken sich die umweltfreundlichen Projekte und integrierten Lösungen des Unternehmens auf mehr als 100 Länder und Regionen rund um den Globus.