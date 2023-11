Xinhua Silk Road: Symposium in Nanjing (China) zur Förderung der kulturellen Entwicklung des Jangtse-Flusses

Peking (ots/PRNewswire) -Am Donnerstag fand in Nanjing, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangsu, ein Symposium zur Förderung der kulturellen Entwicklung des Jangtse-Flusses statt.Unter dem Motto „Weitergabe des kulturellen Wertes des Jangtse-Flusses und Aufbau einer modernen Zivilisation der chinesischen Nation" zog das Symposium Wissenschaftler aus dem ganzen Land an, um gemeinsam das jahrtausendealte kulturelle Erbe des Jangtse-Flusses zu interpretieren.Auf dem Symposium wurden der „China-Yangtze River Cultural Development City Index Report" für 2023 und ein Blaubuch über die kulturelle Entwicklung des Yangtse-Flusses von 2022 bis 2023 vorgestellt.Die Stadt, die in der chinesischen Geschichte sechs Dynastien als Hauptstadt diente, ist eine der Wiegen der chinesischen Zivilisation und rühmt sich einer großen kulturellen Vielfalt.In den letzten Jahren hat sich Nanjing für die Bewahrung, Weitergabe und Förderung der Kultur des Jangtse-Flusses eingesetzt.Mit Hilfe digitaler Technologie hat Nanjing die digitale Nutzung des kulturellen Erbes weiter vorangetrieben und die Nanjing-Demonstrationsplattform des Yangtze River National Cultural Park (Jiangsu Section), die Nanjing Wendu Digital Cloud Platform usw. eingerichtet, um die Stadt als ein neues Zentrum für die Entwicklung der „digitalen Intelligenz des Yangtze River" zu etablieren.Siehe Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/337061.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2272212/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-symposium-in-nanjing-china-zur-forderung-der-kulturellen-entwicklung-des-jangtse-flusses-301983730.htmlPressekontakt:Jingyan Gao,jingyan-gao@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell