Xinhua Silk Road: Seraphim unterzeichnet Liefervereinbarung mit ERS Group über Solarmodule mit einer Leistung von 300 MW

Beijing (ots/PRNewswire) -Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), Chinas erstklassiger Hersteller von Solarmodulen, unterzeichnete am 21. Juni 2023 einen Liefervertrag über Solarmodule mit ERS Energy Group of Companies („ERS Group"), einem Unternehmen mit Sitz in Malaysia.Gemäß der Vereinbarung wird Seraphim hocheffiziente Solarmodule für das Kraftwerk der ERS Group mit 300 Megawatt (MW) in der Provinz Zambales, Philippinen, liefern. Die Modulbereitstellung wird im dritten Quartal 2023 beginnen und bis zum zweiten Quartalsende 2024 abgeschlossen sein.Es ist anzumerken, dass die von Seraphim gelieferten Komponenten hauptsächlich aus hocheffizienten 550/555W-Modulen bestehen, die Multi-Busbar-Zelltechnologie und Verpackung mit hoher Dichte verwenden. Diese Module verfügen über geringere interne Verluste und ein geringeres Risiko von Mikrorissen, was den Wirkungsgrad der Energieerzeugung erheblich verbessert und die Balance-of-System-(BoS)-Kosten reduziert.Seraphim ist ein führender globaler Hersteller von Photovoltaik-Produkten und investiert seit 2016 strategisch in den Philippinen. Unter Berücksichtigung der einzigartigen Anforderungen und Installationsbedingungen lokaler Projekte optimiert das Unternehmen kontinuierlich die Produktleistung und das Serviceniveau, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.„Wir glauben, dass unsere enge Zusammenarbeit mit ERS Group uns dabei helfen wird, unsere Ziele für nachhaltige Entwicklung im Bereich saubere Energie zu erreichen und positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Umwelt und die soziale Entwicklung der Philippinen sowie der einheimischen Gemeinschaften zu haben", so Insan Boy, Vice President of Global Sales von Seraphim.ERS Group ist ein führender Anbieter von Engineering, Beschaffung und Baudienstleistungen mit Hauptsitz in Malaysia.„In der Vergangenheit haben wir mit Seraphim erfolgreich mehrere Energieversorgungskooperationen abgeschlossen. Wir sind beeindruckt von der hervorragenden Qualität und Leistung der Komponenten von Seraphim. Deshalb wird die ERS Group weiterhin mit Seraphim zusammenarbeiten, um die Entwicklung des Solarenergiemarktes in den Philippinen zu fördern", erklärte Jonathan Kan, Managing Director von ERS Group.Im Laufe der Jahre hat Seraphim durch solide technologische Innovationen sowie Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten Vertrauen und Anerkennung von Kunden im In- und Ausland erworben.Basierend auf verschiedenen Anwendungsszenarien hat Seraphim eine Reihe von Photovoltaik-Produkten und intelligenten Lösungen entwickelt. Seraphim hält mehr als einhundert Technologiepatente und seine 20 Gigawatt Photovoltaik-Produkte werden in mehr als 100 Ländern und vielen Regionen weltweit eingesetzt.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2151428/Pic.jpgPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell