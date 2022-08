Xinhua Silk Road: Seraphim erhält Silbermedaille im EcoVadis CSR-Rating

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Beijing (ots/PRNewswire) -Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), ein weltweit führender Hersteller von Solarprodukten, gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen für sein zuverlässiges Managementsystem für soziale Verantwortung und seine beeindruckenden Leistungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung mit einer Silbermedaille im EcoVadis-Rating 2022 für soziale Verantwortung ausgezeichnet wurde.EcoVadis ist ein international anerkannter Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für globale Lieferketten. Die Bewertung, die fast 200 Ausgabenkategorien in über 160 Ländern und Regionen abdeckt, konzentriert sich auf 21 Themen, die in vier Bereiche unterteilt sind, nämlich Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.Seraphim hat in jedem der vier bewerteten Themenbereiche hervorragende Leistungen erbracht. So wird das Unternehmen beispielsweise im Jahr 2021 fast 9.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen durch eine umweltfreundliche Produktion und etwa 8.400 Tonnen durch die Optimierung von Techniken und Produktionssystemen einsparen.Polaris Li, Präsident von Seraphim, sagte, dass die diesjährige EcoVadis-Medaille, die Seraphim verliehen wurde, eine Anerkennung für die Umsetzung von CSR-Praktiken durch das Unternehmen sei. Es ist auch eine Ermutigung für Seraphim, weiterhin die Prinzipien der Nachhaltigkeit zu wahren und die Entwicklung der Photovoltaik-Industrie (PV) in Partnerschaft mit vor- und nachgelagerten Partnern zu fördern.Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich Seraphim auf die Forschung, Entwicklung, Produktion, Innovation und den Vertrieb von PV-Produkten spezialisiert und engagiert sich für die Beschleunigung der Energiewende, die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Schaffung einer besseren Gesellschaft.Als aktiver Verfechter der nachhaltigen Entwicklung ist Seraphim 2021 dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) beigetreten.Der Aufbau einer kohlenstoffarmen, sauberen und grünen Zukunft ist die größte soziale Verantwortung von Seraphim, sagte Li und fügte hinzu, dass das Unternehmen im nächsten Schritt seine Vorteile bei der Herstellung und technologischen Innovation voll ausspielen und zur hochwertigen und nachhaltigen Entwicklung der PV-Industrie beitragen wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1878923/image_1.jpgPressekontakt:Silvia,+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell