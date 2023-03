Xinhua Silk Road: Seraphim bringt neue TOPCon-Serie von PV-Solarmodulen weltweit auf den Markt

Peking, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der weltweit führende Hersteller von Solarmodulen Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), hat TOPCon auf den Markt gebracht, eine neue Serie von Photovoltaik(PV)-Modulen, die entwickelt wurden, um eine höhere Effizienz der photovoltaischen Energieumwandlung zu erreichen.Das Modul der TOPCon-Serie verwendet hocheffiziente 182-mm-N-Typ-Zellen, die einen Durchbruch in der Moduleffizienz und Stromerzeugung erzielt haben. Es kann eine Energieumwandlungsrate von 22,5 Prozent für die Massenproduktion von Solar-PV-Modulen und eine Leistung von 580 W erreichen, was die Kosten für eine Kilowattstunde (kWh) bei dezentralen PV-Projekten und großen Bodenkraftwerken senken kann.Im Vergleich zu herkömmlichen Komponenten werden die Bauelemente der TOPCon-Serie durch innovative Technologien wie Passivierungskontakte, ultrafeines Multi-Master-Gitter und hochdichtes Gehäuse verbessert und haben eine überlegene Leistung in Bezug auf den Leistungstemperaturkoeffizienten, die Lichtzerfallsbeständigkeit und die Leistung bei schwachem Licht.In den letzten Jahren, mit der schrittweisen Verbesserung der Umwandlungsrate von PV-Zellen, lag die Umwandlungsrate der gängigen Passivated-Emitter-and-Rear-Cell(PERC)-Zellen nahe an der theoretischen Effizienzgrenze von 24,5 Prozent von P-Typ-Zellen, während erwartet wird, dass die TOPCon-Komponenten mit ihrer höheren Umwandlungseffizienz eine wichtige Entwicklungsrichtung von hocheffizienten kristallinen Siliziumzellen einleiten werden.„Aufgrund ihrer überlegenen Belastbarkeit und Stabilität haben wir die TOPCon-Komponentenserie auf eine Garantiezeit von 30 Jahren erweitert, was weit über dem aktuellen Marktstandard liegt", sagte Yang Yong, CEO von Seraphim. Er fügte hinzu, dass die Komponentenserie in verschiedenen Größen erhältlich ist und unterschiedliche Anwendungsanforderungen erfüllen kann.„Mit der Erweiterung des Kapazitätslayouts von N-Typ-TOPCon-Modulen wird Seraphim weiterhin PV-Module mit hoher Umwandlungseffizienz und hoher Qualität entwickeln und verkaufen, um der Nachfrage gerecht zu werden und einen besseren Weg für die innovative Entwicklung der PV-Industrie zu erkunden", sagte Polaris Li, Präsident von Seraphim.Die Komponenten der TOPCon-Serie sind jetzt in voller Produktion und werden voraussichtlich bis Ende 2023 eine anhaltende Kapazität von 4 Gigawatt (GW) erreichen, was ein ausreichendes Volumen zur Versorgung des Marktes bietet.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/333078.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2016137/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-seraphim-bringt-neue-topcon-serie-von-pv-solarmodulen-weltweit-auf-den-markt-301763230.htmlPressekontakt:Gao Jingyan,86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell