Xinhua Silk Road: Rotwürste aus Harbin florieren dank Innovation und digitaler Transformation

Beijing (ots/PRNewswire) -Auf dem Campingplatz in der Stadt Harbin im Nordosten Chinas ist ein Bissen in die Harbiner Rotwurst für die Camper immer wieder eine Erinnerung an die Gaumenfreuden dieser lokalen Delikatesse inmitten immer neuer Geschmacksrichtungen und innovativer Dienstleistungen.Die Harbiner Rotwurst, die auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken kann, ist eine traditionelle gepökelte und geräucherte Wurst aus Schweinefleisch, die ihren Ursprung in den Wurstmanufakturen der Churin-Kammern hat, die vor langer Zeit im Xiangfang-Bezirk von Harbin gegründet wurden.Echte Harbiner Rotwürste werden mit speziellen Techniken hergestellt, die sich vor allem auf das Räuchern über Öfen konzentrieren. Diese Würste zeichnen sich durch ihren rauchigen Geschmack, ihre purpurrote Farbe und ihre faltige Oberfläche aus. So beschreibt es Liu Hui, der Markenmanager bei Harbin Churin Leaderfoods Co.Wie Liu erläutert, kann durch die Haltbarmachung mit Hartholz das vom Hartholz auf die roten Würste übertragene Öl zusammen mit dem Rauch die Farbe der Wurst aufhellen und ihr Aroma verstärken. Doch die unterschiedlichen Jahreszeiten, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur des Ofens erfordern von den Bäckern, die diese Technik in der Regel nach mehr als 10 Jahren beherrschen, unterschiedliche Anordnungen der Hölzer.Nachdem die Herstellungstechnik der Harbiner Rotwurst 2007 als immaterielles Kulturerbe in der Provinz Heilongjiang anerkannt wurde, haben sich die lokalen Hersteller der digitalen Transformation zugewandt und die Produktionseffizienz erheblich verbessert, indem sie nach und nach eine Reihe von Herstellungsverfahren entwickelten, die Digitalisierung und Handwerkskunst miteinander kombinieren.Derzeit ist die Harbin Churin Leaderfoods Co., Ltd. in der Lage, 100 Tonnen Rotwurst pro Tag und fast 5.000 Tonnen pro Jahr herzustellen. Von der Produktion bis zum Vertrieb hat das Unternehmen ein digitales Management und eine präzise Kontrolle der damit verbundenen Prozesse eingeführt und durch die Nutzung von Big Data Geschmacksrichtungen entwickelt, die besser auf die Nachfrage der Verbraucher abgestimmt sind.Die neu eingeführte „Null Stärke"-Produktreihe mit knusprigen Würstchen mit schwarzem Pfeffer und scharfen Flusskrebsen verkaufe sich beispielsweise besonders gut, so Liu.Um ihre Kunden noch besser zufriedenzustellen, hat die Harbin Dazhong Roulian Food Co. Ltd. (Haroulian), ein renommiertes lokales Fleischverarbeitungsunternehmen, ihre Produkte weiter innoviert und Rotwurstprodukte ohne Fett, mit geringerem Knoblauchgehalt und erfrischendem Geschmack entwickelt, sagte der stellvertretende Generaldirektor des Unternehmens, Liu Ke.In ihren Spezialgeschäften werden Räucheröfen aufgestellt und betrieben, um Rotwurst für Touristen herzustellen, die von den Kunden landesweit sehr gut angenommen wird. Das Unternehmen hat inzwischen mehr als 400 Spezialgeschäfte in China, fügte Liu Ke hinzu.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336124.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2212770/red_sausages_in_Harbin.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-rotwurste-aus--harbin-florieren-dank-innovation-und-digitaler-transformation-301931781.htmlPressekontakt:Mine Bao,+86-18503306162,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell