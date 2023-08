Xinhua Silk Road: Privatunterkünfte in Qingzhou werden immer beliebter und stimulieren die lokale Wirtschaft

Peking, China (ots/PRNewswire) -Privatunterkünfte in der Stadt Qingzhou in der ostchinesischen Provinz Shandong haben in letzter Zeit an Popularität gewonnen.Die Daten zeigen, dass von Januar bis August dieses Jahres 53 kleinere Gasthöfe in Qingzhou insgesamt 125.000 Touristen empfingen und ein Einkommen von 23 Millionen Yuan erzielten.Qingzhou ist ein Ort mit einer besonderen Naturlandschaft und einer alten Stadtkultur, die eine einzigartige Menschlichkeit, eine natürliche Umgebung und einen besonderen Lebensstil hervorbringen. Die hiesigen Wohnhäuser spiegeln dies wider.Die Unterkünfte in Qingzhou zeichnen sich durch eine unverwechselbare Inneneinrichtung mit lokalen kulturellen Besonderheiten aus. Die Stadt integriert einzigartige kulturelle Elemente ihrer Altstadt und ihres antiken Dorfes in den Stil und die funktionale Gestaltung der Unterkünfte und hat so die unverwechselbare Marke Qingzhou geschaffen.Mittlerweile gibt es in Qingzhou auch immer mehr angesagte Outdoor-Campingplätze, die Touristen eine Vielzahl von Übernachtungsmöglichkeiten bieten. Auto-Camping, Berg-Camping, Landschafts-Camping und eine Vielzahl von Unterkünften bieten Touristen eine angenehme Urlaubsatmosphäre und sind ein guter Grund für einen Aufenthalt in Qingzhou.In den letzten Jahren hat sich der Kulturtourismus in Qingzhou zur führenden Branche entwickelt. Dank der günstigen Verkehrsanbindung hat sich Qingzhou zu einer wichtigen Durchgangsstation für Touristen aus dem ganzen Land entwickelt.Laut Statistik hat Qingzhou seit Beginn dieses Jahres insgesamt 6,7 Millionen Touristen empfangen, wobei der Anteil der Übernachtungstouristen 23,6 Prozent betrug. Das kontinuierliche quantitative und qualitative Wachstum des Tourismusmarktes in Qingzhou geht mit einer kontinuierliche Verbesserung der Qualität der Gasthöfe einher.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/335835.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2197424/Qingzhou.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-privatunterkunfte-in-qingzhou-werden-immer-beliebter-und-stimulieren-die-lokale-wirtschaft-301913869.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell