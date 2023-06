Xinhua Silk Road: Die in Nordchina gelegene antike Stadt hat einen aufstrebenden Kulturtourismus, der durch Innovationen auf der Angebotsseite belebt wird

Peking, China (ots/PRNewswire) -Die 9. Shanxi Konferenz der Tourismusentwicklung, die vom 26. bis 28. Juni in Datong der Provinz Shanxi in Nordchina stattfand, beleuchtet, wie die antike Stadt die Innovation zur Belebung ihres Kulturtourismus in den Blickpunkt gerückt hat.Im Vergleich zur Vergangenheit legte die diesjährige Konferenz besonderen Wert auf angebotsseitige Innovationen und etablierte Plattformen für die Zusammenarbeit zwischen Nachfragern von Kulturtourismusdienstleistungen und führenden Anbietern, um verschiedene innovative Kulturtourismusprogramme voranzutreiben.Mehr als 100 innovative Kulturtourismusinstitutionen wie die China Oriental Performing Arts Group und verwandte Unternehmen nahmen als Anbieter an der Konferenz teil, zusammen mit über 100 Dienstleistungsnachfragern, die sich hauptsächlich aus großen landschaftlich reizvollen Gebieten und zugehörigen Betreibern von Freizeitblöcken zusammensetzten.Zhang Qiang, der Bürgermeister der Stadt, sagte, Shanxi habe in den letzten Jahren angebotsseitige Innovationen als wirksames Mittel eingesetzt, um die qualitativ hochwertige Entwicklung des Kulturtourismus voranzutreiben, und viel Erfahrung bei der Bildung eines neuen Entwicklungsmusters für die lokale Kulturtourismusbranche gesammelt, die durch neue malerische Orte gekennzeichnet sei Erfahrung, Geschäftslayout, kulturelle Marken und Marketingmodi.Bei der Eröffnungszeremonie am Dienstag startete die Kultur- und Tourismusabteilung von Shanxi gemeinsam mit ihren Kollegen aus Peking, Tianjin, Hebei und der Inneren Mongolei ihre strategische Zusammenarbeit bei der koordinierten Entwicklung des Kulturtourismus. Vier Städte, darunter Dalian, Dali, Datong und Daqing, unterzeichneten Vereinbarungen zur Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen Partnerstädten, um die überregionale Entwicklung des Kulturtourismus weiter zu fördern.Laut China Datong stellten Touristen aus Peking, Tianjin, Hebei und der Inneren Mongolei eine wichtige Verkörperung der Integration in die Region Peking-Tianjin-Hebei und das Ergebnis der Schaffung eines regionalen Zentrums für Kulturtourismus dar und machten über 60 Prozent der externen Touristen nach Datong aus Tourismus-Entwicklungsindexbericht (Januar-Mai 2023), veröffentlicht vom China Economic Information Service.Datong verfügt über reichliche kulturelle und touristische Ressourcen und nutzte diese umfassend aus, um den Tourismus mit Kultur zu beleben. Außerdem investierte Datong große Anstrengungen in den Schutz und die Restaurierung alter Städte, den Bau landschaftlich reizvoller Einrichtungen, die Bereitstellung kulturtouristischer Produkte und die Integration mehrerer Geschäftsformate.Durch solche Praktiken verbesserte sich der durchschnittliche Zufriedenheitswert der Touristen für Datong weiter und stieg von 2022 um 0,6 Punkte auf 4,56 Punkte in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/334822.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2144343/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-in-nordchina-gelegene-antike-stadt-hat-einen-aufstrebenden-kulturtourismus-der-durch-innovationen-auf-der-angebotsseite-belebt-wird-301867726.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell