Xinhua Silk Road: Museum, das die Kultur der größten prähistorischen Steinstadt Chinas zeigt, öffnet seine Türen für die Öffentlichkeit

Peking (ots/PRNewswire) -Ein Museum, das der Kultur von Shimao gewidmet ist, einer archäologischen Stätte mit einer Steinstadt, die rund 4.000 Jahre alt ist, hat am Mittwoch seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet und zeigt den wichtigen Wert und die einzigartige Stellung der Shimao-Kultur im Ursprung der chinesischen Zivilisation.Das Shimao-Museum in der Stadt Shenmu in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi erstreckt sich über eine Fläche von 12.890 Quadratmetern. Auf einer Ausstellungsfläche von 5.943 Quadratmetern wird eine Sammlung von 688 Einzelstücken oder Zusammenstellungen von Artefakten ausgestellt, die an der Shimao-Stätte ausgegraben wurden und solche, die mit der Shimao-Kultur in Verbindung stehen, darunter Jade, Steingut, Töpferwaren, Werkzeuge aus Knochen und bunte Wandmalereien.Mit einer Fläche von rund 4,2 Millionen Quadratmetern gilt die Fundstätte von Shimao als die größte jemals entdeckte prähistorische Steinstadt Chinas.Seit einer systematischen archäologischen Untersuchung im Jahr 2012 wurden bemerkenswerte Entdeckungen gemacht, darunter Überreste von Hausfundamenten in geordneten Reihen und hochgelegene Gräberfelder. Die Relikte werden so zu einem wichtigen Teil für die Erforschung der frühen chinesischen Zivilisation.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/337455.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2289353/Shimao.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-museum-das-die-kultur-der-groWten-prahistorischen-steinstadt-chinas-zeigt-offnet-seine-turen-fur-die-offentlichkeit-302002333.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell