Xinhua Silk Road: Investitionsförderungsveranstaltung für 19. ICIF, Shenzhen Design Week in Berlin, Deutschland

Am 31. März fand in Berlin, Deutschland, eine Investitionsförderungsveranstaltung für die 19th International Cultural Industries Fair (ICIF) und die Shenzhen Design Week (SZDW) statt.Neben der Förderung der Kulturindustrie in Shenzhen und dem Angebot von Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen der beiden bevorstehenden kulturellen Aktivitäten zielt die Veranstaltung auch auf die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland im Bereich der Kulturindustrie, z. B. in den Bereichen Mode, Design und Kulturausstellungen.Zeng Yingru, Minister der Chinese Embassy in Deutschland, begrüßte die vertiefte Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern seit der Aufnahme bilateraler diplomatischer Beziehungen und war überzeugt, dass die beiden kulturellen Aktivitäten als Kommunikations- und Austauschplattformen für die Kultur- und Innovationsindustrie das gegenseitige Verständnis zwischen den beiden Völkern weiter verbessern und der allgemeinen Zusammenarbeit in Kultur und Tourismus neue Impulse verleihen werden.Zhang Ling, Präsident der Shenzhen International Culture Exchange Association, sagte auf der Werbeveranstaltung, dass Berlin mit seiner starken und sich rasch entwickelnden Kreativindustrie weltweit eine herausragende Stellung im Bereich Design einnimmt, während Shenzhen vor 15 Jahren von der UNESCO offiziell zur ersten Designstadt Chinas ernannt wurde.Sie fügte hinzu, dass Shenzhen bereit ist, mit Berlin zusammenzuarbeiten, um die Kooperation in der Kulturindustrie zu vertiefen.Andreas Jahn, Mitglied des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), sagte, dass das ICIF und der SZDW den Austausch und die Zusammenarbeit in Kunst und Kultur zwischen den beiden Städten und den beiden Ländern fördern werden. Der BVMV freut sich auf die Zusammenarbeit mit Shenzhen.Die Mitglieder der Delegation aus Shenzhen stellten bei der Veranstaltung auch die Einzelheiten der beiden kulturellen Aktivitäten vor.Außerdem unterzeichnete die Shenzhen International Cultural Industry Fair Co., Ltd. strategische Kooperationsvereinbarungen mit Kulturinstituten wie der Mediadesign Hochschule und der Hiseas International Tourism Group, um Ressourcen zu bündeln und eine gemeinsame Entwicklung anzustreben.