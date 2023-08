Xinhua Silk Road: International Round Table 2023 zum Thema Logistik zwischen China und der SCO in Lianyungang zur Vertiefung der gegenseitigen Verbindungen zwischen den SCO-Ländern

Peking (ots/PRNewswire) -Am Mittwoch wurde in Lianyungang, einer Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, der International Round Table der Chinesisch-Schanghaier Kooperationsorganisation (SCO) für das Jahr 2023 eröffnet.Unter dem Motto „Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den SCO-Ländern, gemeinsamer Aufbau des neuen eurasischen Land- und Seeverkehrskorridors" zielt die dreitägige Konferenz, die gemeinsam von dem Lianyungang Municipal People's Government und dem SCO Secretariat ausgerichtet wird, auf die weitere Vertiefung der logistischen und industriellen Verbindungen und die Förderung neuer Wachstumspunkte der Zusammenarbeit zwischen den SCO-Ländern ab.Während der Konferenz hielten Sohail Khan, stellvertretender Generalsekretär der SCO, Fang Wei, Vizegouverneur der Provinz Jiangsu, und Ma Shiguang, Parteichef von Lianyungang, jeweils eine Rede.Beamte aus SCO-Mitgliedsländern und Beobachterländern sowie Vertreter relevanter Logistikallianzen und -institutionen nahmen an der Veranstaltung teil und erreichten einen Konsens über die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Transport, Logistik, Außenhandel und digitale Wirtschaft.In diesem Jahr wird der 10. Jahrestag der Belt-and-Road-Initiative begangen. Als starker Dreh- und Angelpunkt der Belt-and-Road-Kooperation und wichtiger Knotenpunkt im Wirtschaftskorridor der Neuen Eurasischen Landbrücke übernimmt Lianyungang die Rolle eines sich in beide Richtungen öffnenden Fensters und eines Knotenpunkts für den Schienen- und Seeverkehr.In den letzten Jahren hat Lianyungang aktiv den Bau von Benchmarking-Demonstrationsprojekten im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative gefördert, wie z. B. die Lianyungang China-Kazakhstan Logistics Cooperation Base und den SCO (Lianyungang) International Logistics Park, die allesamt fruchtbare Ergebnisse erzielt haben.Es ist bekannt, dass der SCO (Lianyungang) International Logistics Park im Oktober letzten Jahres seine erste China-Kirgisistan-Usbekistan-Route eröffnet hat, die eine neue Ära einleitet, um den Handel von China mit anderen SCO-Mitgliedern zu fördern. Bis Juli dieses Jahres wurden insgesamt 1.182 TEU (Zwanzig-Fuß-Standardcontainer) an Fracht transportiert, nachdem die Route des Parks eröffnet wurde.Lianyungang hat in den Jahren 2019 und 2021 erfolgreich zwei Sitzungen des Internationalen Runden Tisches der SCO abgehalten, was die Veranstaltung zu einer wichtigen Plattform für den Austausch zwischen Lianyungang und den Mitgliedern der SCO macht.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/335667.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2189048/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-international-round-table-2023-zum-thema-logistik-zwischen-china-und-der-sco-in-lianyungang-zur-vertiefung-der-gegenseitigen-verbindungen-zwischen-den-sco-landern-301904678.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell