Beijing (ots/PRNewswire) -Auf dem 2022 Silk Road (https://en.imsilkroad.com/) Maritime International Cooperation Forum, das am Donnerstag in Xiamen, der südostchinesischen Provinz Fujian, begann, wurde am Freitag eine Initiative veröffentlicht, die die Seelogistikunternehmen auffordert, sich um die Aufrechterhaltung ungehinderter Lieferketten zu bemühen und die nationalen und internationalen Wirtschaftsströme zu unterstützen.Um die Ziele zu erreichen, schlägt die 2022 Silk Road Maritime International Cooperation Forum Xiamen Initiative, die gemeinsam von verwandten Organisationen aus dem Seelogistiksektor auf der ganzen Welt veröffentlicht wurde, vor, ein Kooperationsmuster und einen Kooperationsmechanismus mit mehreren Parteien aufzubauen, um die inländische und internationale wirtschaftliche Konnektivität und den Austausch zu verbessern.Darüber hinaus wird vorgeschlagen, den Bau von Infrastrukturen, das Management und die Zusammenarbeit zu verstärken, um den Aufbau der Silk Road Maritime-Plattform gemeinsam voranzutreiben und die Rolle der Häfen als Knotenpunkte voll auszuschöpfen, die digitale und umweltfreundliche Entwicklung voranzutreiben, erstklassige Logistikeinrichtungen und Schifffahrtsknotenpunkte zu errichten, die Innovation zu fördern und die Dienstleistungskapazitäten und das fachliche Niveau energisch zu verbessern, um den Inlandsmarkt besser zu bedienen und eine stärkere Öffnung zu erreichen.Silk Road Maritime ist eine internationale Marke für umfassende Logistikdienstleistungen und eine Plattform für den Belt and Road (https://en.imsilkroad.com/)-Aufbau und wurde im Dezember 2018 gegründet. Das Silk Road Maritime International Cooperation Forum findet seit 2019 zum vierten Mal in Folge statt und soll eine internationale Plattform für Austausch und Zusammenarbeit werden, die dem gemeinsamen Belt and Road (https://en.imsilkroad.com/)-Aufbau dient.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/329929.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1897384/1.jpgPressekontakt:Silvia Su,+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell