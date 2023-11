Xinhua Silk Road: Globale Konferenz im Nansha-Distrikt von Guangzhou kann fruchtbare Erfolge bei Klimainvestitionen und -finanzierung verzeichnen

Peking (ots/PRNewswire) -Die gerade zu Ende gegangene 2023 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference konnte fruchtbare Erfolge verzeichnen, während der Nansha-Distrikt in Guangzhou in Zusammenarbeit mit 11 Einrichtungen die Pearl River Delta (Nansha) Climate Investment and Financing Alliance gründete und einen gemeinsamen Bankkredit in Höhe von 200 Milliarden Yuan, einen Klimafonds in Höhe von 100 Milliarden Yuan sowie 50 Milliarden Yuan für Klimainvestitions- und Finanzierungsprojekten auflegte.Darüber hinaus wurde auf der Konferenz eine Richtlinie veröffentlicht, die darauf abzielt, die Standards der Finanzindustrie zu verbessern und die Entwicklung eines CO2-Finanzmarktes zu fördern.Eine Reihe von Veranstaltungen im Rahmen der 2023 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference fand vom 17. bis 18. November im Nansha-Distrikt von Guanghou in der südchinesischen Provinz Guangdong statt und markierte bedeutende Fortschritte bei Initiativen für Klimainvestitionen und -finanzierung.Nansha ist der exklusive neue Distrikt auf nationaler Ebene in Guangdong und das größte Demonstrationsgebiet für die umfassende Zusammenarbeit in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao. Nansha hat sich zu einem Schwerpunkt im globalen Bereich der Klimainvestitionen und -finanzierung entwickelt.Diese internationale Veranstaltung unter dem Motto "Climate Finance for a Better World" ist die erste ihrer Art in China, die sich auf die Klimafinanzierung konzentriert. Die Veranstaltung fand an drei Standorten in Übersee statt: in Paris, Singapur und Dubai.Darüber hinaus wurden thematische Foren veranstaltet, die mehr als 500 Teilnehmer anlockten, um die neuesten Erkenntnisse im Bereich der Klima-Investitionen und -Finanzierung zu erfahren und mögliche Kooperationen in Aussicht zu stellen.Als Guangzhous Zugang zum Meer ist Nansha der Verbindungspunkt zwischen der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts und der Seidenstraße zu Lande und hat sich verpflichtet, einen größeren Beitrag zur globalen grünen und nachhaltigen Entwicklung zu leisten.Die Konferenz widmete eine spezielle Ausstellungshalle für Klimainvestitionen und die Finanzierung grüner Projekte, in der über zehn klimafreundliche Projekte in Nansha vorgestellt wurden, darunter das unbemannte Kaffeefahrzeug Magic Box, der wasserstoffbetriebene Ride-Hailing-Service, Hycan Automobile Technology, Greater Bay Technology, CloudWalk Technology und andere.Die Konferenz wurde gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Guangdong, der Xinhua News Agency und dem Ministerium für Ökologie und Umwelt organisiert. Für die Durchführung der Veranstaltung waren die Stadtverwaltung von Guangzhou, die Xinhua News Agency Guangdong Branch und der China Economic Information Service verantwortlich.Um in Nansha zu investieren, wenden Sie sich bitte an Olivia Gui vom Sekretariat der PBCIFC(Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference). (gwx1212olivia@outlook.com)https://en.imsilkroad.com/p/337262.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2284037/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-globale-konferenz-im-nansha-distrikt-von-guangzhou-kann-fruchtbare-erfolge-bei-klimainvestitionen-und--finanzierung-verzeichnen-301996861.htmlPressekontakt:mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell