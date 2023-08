Peking (ots/PRNewswire) -Shanxi Xinghuacun Fenjiu Group Co., Ltd. nahm an der (China) Eurasia Commodity and Trade Expo 2023 teil, die in Urumqi, der Hauptstadt der autonomen Region der Uiguren Xinjiang im Nordwesten Chinas, vom 17. bis zum 21. August stattfand.Während der Expo besuchten zahlreiche Aussteller und Besucher aus aller Welt den Pavillon, probierten Fenjiu und lernten etwas über die Kultur hinter der Spirituose. Die tiefgreifende Geschichte und der delikate Geschmack von Fenjiu haben die Gäste der Expo beeindruckt.Darüber hinaus war der mit Fenjiu zubereitete Cocktail ebenfalls bei den Gästen beliebt.Dem Unternehmen zufolge hat Fenjiu zu neuen Arten des Trinkens geführt und neue Konsumszenarien geschaffen, wodurch mehr Menschen diesen antiken chinesischen Baijiu genießen.Unter dem Motto „Einsatz für den Geist der Silk Road, Stärkung der eurasischen Zusammenarbeit" hat die Expo mehr als 1.300 Unternehmen aus 26 Provinzen, Regionen und Gemeinden in China und 40 Ländern und Regionen in Übersee angezogen.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/335834.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2197427/Fenjiu.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-fenjiu-sticht-auf-der-china-eurasia-commodity-and-trade-expo-heraus-301913857.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell