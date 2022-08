Xinhua Silk Road: E.China Der Landkreis Jiangxi Nanchang veranstaltet eine Werbeveranstaltung, um seinen Charme zu zeigen und Investitionen anzuziehen

Beijing (ots/PRNewswire) -Der Landkreis Nanchang in der ostchinesischen Provinz Jiangxi hat vor kurzem sein „Lotusfest" eröffnet, ein jährliches Wirtschafts-, Handels- (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html)und Kulturereignis zur Förderung des Geschäftsumfelds und zur Anziehung von investitionen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html).Die Eröffnungszeremonie fand am 18. August statt. Das diesjährige Festival umfasst die Themen ländliche Wiederbelebung, digitale Wirtschaft und ein gutes Geschäftsumfeld mit Aktivitäten wie Handel und Ausstellung von Kultur- und Tourismusprodukten, Kunstausstellung und Nachtmarkt, die voraussichtlich vier Monate dauern werden.Das Lotos-Wirtschafts- und Handelsfestival, das in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindet, hat sich für den Landkreis Nanchang zu einer wichtigen Veranstaltung entwickelt, um seinen Charme zu fördern, mehr Talente anzuziehen und den Einheimischen die Möglichkeit zu geben, sich bei verschiedenen kulturellen Aktivitäten zu vergnügen. Darüber hinaus ist sie zu einer Plattform für die Abstimmung von Projekten, für Verhandlungen und für die Förderung der lokalen Entwicklung geworden, so ein Teilnehmer aus der Wirtschaft.„Während der Eröffnungszeremonie wurde bekannt gegeben, dass die digitale Wirtschaft und die Optimierung des Geschäftsumfelds die Prioritäten des Bezirks Nanchang in diesem Jahr sind, der die digitale Industrialisierung und die industrielle Digitalisierung aktiv gefördert hat. Der Landkreis hat eine Reihe digitaler Projekte wie den Xiaolan - Taihao VR Industrial Park, das China Mobile Jiangxi Xiaolan Datenzentrum und die einzige VR/AR-Forschungsbasis von China Unicom in China ins Leben gerufen.Auch der Landkreis Nanchang hat sein Geschäftsumfeld ständig verbessert. Der Landkreis hat seine Online-Dienste für Unternehmen und seine E-Government-Dienste ausgebaut und verbessert, um Privatpersonen und Unternehmen bequeme Dienste rund um die Uhr anbieten zu können und gleichzeitig günstige Maßnahmen zur Kostensenkung für Unternehmen zu schaffen.Der Kreis Nanchang ist der erste in der Provinz Jiangxi, der zu den 100 besten Kreisen Chinas gehört. Die Statistik zeigt, dass das BIP im Jahr 2019 102,78 Milliarden Yuan erreichte und damit als erster Kreis in Jiangxi die Marke von 100 Milliarden Yuan überschritt. Der Landkreis hat eine „3 + 3 + N"-Industriestruktur mit den Bereichen Automobile und Fahrzeuge mit neuer Energie, grüne Lebensmittel, Biomedizin, Herstellung intelligenter Geräte, Halbleiter, neue Energie und neue Materialien geschaffen.https://en.imsilkroad.com/p/329626.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1882340/image_1.jpgPressekontakt:bao,+86 18503306162Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell