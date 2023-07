Xinhua Silk Road: Chinesischer Baijiu-Hersteller Wuliangye startet die Harmony and Beauty Global Tour in Paris, Frankreich

Beijing, China (ots/PRNewswire) -Chinas führender Baijiu-Hersteller Wuliangye startete am Montag die Harmony and Beauty Global Tour in Paris, Frankreich.Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Harmony and Beauty" und war die erste kulturelle Aktivität des Unternehmens im Ausland nach der Anpassung Chinas an die COVID-19-Pandemie. Ziel war es, der Welt die chinesische Baijiu-Kultur durch Kunst, Mode und andere kulturelle Formen vorzustellen und den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen China und Frankreich zu fördern.Begleitet von dem melodiösen Lied „La vie en rose", das von dem traditionellen chinesischen Instrument Guzheng gespielt wurde, schrieb der Kalligraph Zhu Jingyi die chinesischen Schriftzeichen von „Harmony and Beauty" vor Ort nieder, um die verschiedenen Aspekte des Themas durch seine Kalligraphie zu interpretieren.Später, beim Bankett, erhoben die Gäste ihre Gläser und genossen den harmonischen und aromatischen Geschmack von Wuliangye. Fabrice Prochasson, Präsident des französischen Verbandes der Köche, lobte das Streben nach hervorragender Qualität und das reichhaltige Erbe.Während der Veranstaltung wurde auch die limitierte Geschenkbox „Harmony and Beauty" enthüllt, die von Künstlern aus beiden Ländern gemeinsam gestaltet wurde und französische Elemente wie den Eiffelturm und die Seine sowie chinesische Kulturelemente wie traditionelle chinesische Kalligraphie und Malerei zeigt.Es wird darauf hingewiesen, dass die Geschenkbox offiziell im Jahr 2024 als Hommage an den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich geöffnet werden soll.„Wir nähern uns dem 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich im Jahr 2024 und die erste Station der Wuliangye Harmony and Beauty Global Tour wird in Frankreich sein. Es ist ein neues Kapitel in der Freundschaft zwischen China und Frankreich", sagte Zeng Congqin, Vorsitzender der Wuliangye Group.Er erwähnte weiter, dass die Veranstaltung in Ozeanien, Amerika, Südostasien und anderen Regionen stattfinden wird, um den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen verschiedenen Ländern und Zivilisationen zu fördern und den Verbrauchern weltweit die Möglichkeit zu geben, das reiche Aroma feiner Spirituosen zu genießen.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/335076.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2154104/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-chinesischer-baijiu-hersteller-wuliangye-startet-die-harmony-and-beauty-global-tour-in-paris-frankreich-301877733.htmlPressekontakt:Gao Jingyan,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell