Xinhua Silk Road: Chinesische Automobilunternehmen gewinnen Auszeichnungen der AutoVision China während der IAA Mobility 2023 in München, Deutschland

Peking (ots/PRNewswire) -Die chinesischen Automobilunternehmen BYD, GAC, Zeekr und Leapmotor wurden am Eröffnungstag der IAA Mobility 2023 im Rahmen der globalen Preisverleihung der AutoVision China am Dienstag in München zur wertvollsten Marke des Jahres gekürt.Die erstmalige Verleihung eines solchen Preises auf einer der größten und wichtigsten Mobilitätsveranstaltungen der Welt, der –IAA Mobility – stellt einen wichtigen Meilenstein für chinesische Automarken dar, die erfolgreich auf dem internationalen Markt Fuß gefasst haben.Nach der Preisverleihung trafen sich Li Zhenjing, Wirtschaftsberater der chinesischen Botschaft in Deutschland, Jan Heckmann, Leiter der IAA beim deutschen Verband der Automobilindustrie (VDA) und Alexander Kammel, Vorsitzender des internationalen Festivals AutoVision Awards, Liu Yan, stellvertretender Generalsekretär des Chinesischen Verbands der Automobilhersteller (CAAM), und Shi Jianhua, stellvertretender Generalsekretär von China EV100, mit anderen preisgekrönten Vertretern und Gästen aus verschiedenen Ländern, um sich auszutauschen und die innovative Entwicklung der grünen Mobilität zu diskutieren.Jan Heckmann von der IAA beim VDA wies darauf hin, dass die Automobilindustrie vor einem noch nie dagewesenen Wandel steht und niemand alleine überleben kann. Der Wandel brauche die Unterstützung der Gesellschaft. Nur durch gegenseitige Hilfe können Wege gefunden werden, die Mobilität effizienter, sicherer, schneller und umweltfreundlicher zu machen.Alexander Kammel, Vorsitzender des internationalen Festivals AutoVision Awards, ist der Meinung, dass die AutoVision Awards eine Plattform für die weltweite Präsentation von Autos, Innovation und den Austausch von Ideen sind, die darauf abzielen, den besten Service für die Mobilität der Zukunft zu bieten.Chen Yong, Vorsitzender von AutoVision China, sagte, dass chinesische Automarken bei der Integration in den internationalen Markt von den Erfahrungen mit fortschrittlichem Markenmanagement aus der Welt lernen müssen, um die Welt mit sauberen und umweltfreundlichen Fahrzeugen mit neuer Energie zu versorgen und den Mobilitätsbedarf der Menschen zu erfüllen.Die 1993 ins Leben gerufenen AutoVision Awards sind die wichtigsten internationalen Auszeichnungen für kreative Visionen im Automobilbereich, die während der IAA in München (früher Frankfurt) verliehen und vom VDA unterstützt werden. Seit ihrer Gründung haben die AutoVision Awards einen starken Einfluss auf die Verbreitung von Marken in der globalen Automobilbranche.