Xinhua Silk Road: Chinas weißes Dehua-Porzellan stellt in Frankfurt aus, um sich weltweit zu präsentieren

Peking (ots/PRNewswire) -Eine dreitägige Ausstellung mit über 90 Stücken des weißen Dehua-Porzellans, das im Französischen auch als „Blanc de Chine" bekannt ist, wurde kürzlich im Stadthaus in Frankfurt eröffnet.Zu den ausgestellten Porzellanstücken die im Landkreis Dehua hergestellt wurden, gehören Kunstporzellan, Haushaltsporzellan, Handwerksporzellan und andere hochwertige weiße Porzellanprodukte.Die in der ostchinesischen Küstenprovinz Fujian gelegene Stadt Dehua ist berühmt für seine jahrhundertealte Tradition der Herstellung von weißem Porzellan. Bereits in der Song-Dynastie und der Yuan-Dynastie wurden Dehua-Keramiken nach Übersee exportiert.Huang Wenjie, Parteichef des Landkreises Dehua, sagte in einem Interview mit Xinhua, dass der Landkreis Dehua seit Januar dieses Jahres eng mit dem China Economic Information Service zusammenarbeitet und eine Reihe von Aktivitäten wie Ausstellungen, Kulturaustausch und geschäftliche Kooperationen mit weißem Dehua-Porzellan in mehr als 20 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt durchgeführt hat, um den internationalen Einfluss von Dehua-Porzellan zu vergrößern.Bis dahin hat Dehua nacheinander Sonderausstellungen in Malaysia, Indonesien, Thailand und anderen Ländern abgehalten und drei Zentren zur Förderung und Ausstellung von weißem Dehua-Porzellan in Singapur, Kuala Lumpur und Malakka eingerichtet, was nicht nur den Außenhandel förderte, sondern auch den zwischenmenschlichen Austausch stärkte und das Markenimage von Dehua als Porzellanhauptstadt der Welt verbesserte.Der Produktionswert von Dehua-Keramikprodukten übersteigt im Jahr 2022 die Marke von 50 Milliarden Yuan und erreicht damit ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 11,7 Prozent seit Beginn des Fünfjahres-Aktionsplans für die sprunghafte Entwicklung der Dehua-Keramikindustrie im Jahr 2018.Huang wies auch darauf hin, dass Dehua durch die Ausweitung des internationalen Einflusses, die Verbesserung der Prozessinnovation und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt bis 2027 ein keramisches Industriecluster mit einem Umsatz von 100 Milliarden Yuan aufbauen will.Es wurde bekannt, dass der jährliche Produktionswert von Dehua-Keramik 50,2 Mrd. Yuan erreicht hat, wovon der Exportwert 30,1 Mrd. Yuan beträgt, was 60 Prozent des Produktionswerts des Landkreises für Keramik ausmacht. Die Produkte werden in mehr als 190 Länder und Regionen exportiert, was Dehua zu einem der größten Produktions- und Exportstandorte für Keramikhandwerk in China macht.Im Hinblick auf die weitere Expansion der Überseemärkte sagte Huang, dass der Landkreis in diesem Jahr zusätzlich zur internationalen Tourneeausstellung für weißes Porzellan von Dehua vom 19. bis 25. September die internationale Keramikkulturwoche von Dehua abhalten wird.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/335898.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2199847/d7cbc883d6514901842ec54495bd8bea.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-chinas-weiWes-dehua-porzellan-stellt-in-frankfurt-aus-um-sich-weltweit-zu-prasentieren-301916298.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell