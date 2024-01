Beijing (ots/PRNewswire) -China hat das Tempo beschleunigt, um den Bau eines Finanzzentrums in der westlichen Region des Landes zu fördern.Der Aufbau des Finanzzentrums in der Region Chengdu-Chongqing muss die neue Wissenschaft und Technologie in vollem Umfang nutzen, um die Entwicklung der Finanzindustrie zu fördern, sagte Fan Gang, Vizepräsident der Chinesischen Gesellschaft für Wirtschaftsreform, auf der Chengdu Jiaozi Finanzkonferenz, die am 12. Januar in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan begann.An der Konferenz, die im Jiaozi-Finanzmuseum, einem kulturellen Wahrzeichen Chengdus, stattfand, nahmen zahlreiche Experten und Branchenkenner des Finanzsektors teil, um Mittel und Wege zur Beschleunigung des Aufbaus des westlichen Finanzzentrums in der Region Chengdu und Chongqing zu erkunden.Wie zu erfahren war, stellte Xinhua Silk Road, eine mehrsprachige Informationsplattform der Xinhua News Agency, während der Veranstaltung ihr westliches Zentrum in Chengdu vor, um den Aufbau des westlichen Finanzzentrums zur Stärkung der Finanzdienstleistungen im Rahmen der Belt and Road Initiative zu nutzen.In den letzten Jahren haben Chengdu und Chongqing die Integration der Finanzinfrastruktur vorangetrieben, ihre Talentpools erweitert und große Erfolge im Finanzsektor erzielt, während sie sich gemeinsam bemühten, das westliche Finanzzentrum des Landes aufzubauen.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/338259.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2318347/Jiaozi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-china-will-den-bau-eines-finanzzentrums-in-der-region-chengdu-chongqing-beschleunigen-302034794.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell