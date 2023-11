Xinhua Silk Road: China forciert die Erhaltung, Weitergabe und Förderung der Kultur entlang des Jangtse-Flusses

Peking (ots/PRNewswire) -Chinesische Städte entlang des Beckens des Jangtsekiang, der längsten Wasserstraße Chinas, darunter Nanjing, Chongqing und Wuhan, haben sich in den letzten Jahren bemüht, die Chancen für die kulturelle Entwicklung des Jangtse zu nutzen und den Schutz, das Erbe und die Förderung der Kultur entlang des Jangtse aktiv voranzutreiben.Als eine der Wiegen der chinesischen Zivilisation nimmt Nanjing, die Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangsu, eine einzigartige Position als Schlüsselregion für den Schutz, das Erbe und die Weitergabe der Kultur des Jangtse-Flusses ein.Am 9. November fand in Nanjing ein Symposium zur Förderung der kulturellen Entwicklung des Jangtse-Flusses statt.Auf dem Symposium wurden der China-Yangtze River Cultural Development City Index Report für das Jahr 2023 und ein Blaubuch über die kulturelle Entwicklung des Yangtze-Flusses von 2022 bis 2023 vorgestellt.Wie zu erfahren war, haben auch Chongqing, Wuhan, Nanchang und Jiujiang ihre Bemühungen um die Erhaltung, Weitergabe und Förderung der Kultur des Jangtse beschleunigt, indem sie sich auf die Bewahrung von Kulturdenkmälern und des kulturellen Erbes sowie auf die ökologische Wiederherstellung und den Aufbau der Zivilisation konzentrieren.Um die Integration und Symbiose von Mensch und Wirtschaft zu fördern, haben die Provinzen und Städte entlang des Jangtse-Flusses eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um ökologische Ressourcen kontinuierlich in wirtschaftlichen Reichtum umzuwandeln und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/337160.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-china-forciert-die-erhaltung-weitergabe-und-forderung-der-kultur-entlang-des-jangtse-flusses-301987657.htmlPressekontakt:silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell