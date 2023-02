Xinhua Silk Road: CEIS veröffentlicht Bericht über die Entwicklung des neuen Energiesektors in Changzhou, China

Peking (ots/PRNewswire) -Changzhou City in der ostchinesischen Provinz Jiangsu nimmt laut einem Bericht, der am Samstag vom China Economic Information Service (CEIS), einer Tochterfirma der Xinhua News Agency, veröffentlicht wurde, eine führende Position in der Entwicklung des neuen Energiesektors ein.Der CEIS stützt sich auf jahrelange Forschung zum Standort Changzhou und analysiert in seinem Bericht Changzhous Industriegeschichte, Wettbewerbsvorteile, die industrielle Ökosphäre und andere Aspekte.Dem Bericht zufolge zeichnet sich Changzhou durch fünf Hauptvorteile aus, um sich zu einer führenden Stadt im neuen Energiesektor zu entwickeln. Als einer der wichtigsten Geburtsorte der modernen nationalen Industrie und des Handels in China hat Changzhou reichhaltige industrielle Erfahrungen und Grundlagen gesammelt und rechtzeitig die Gelegenheit genutzt, die Planungen in mehreren Bereichen des neuen Energiesektors zu vertiefen.Darüber hinaus hat Changzhou die Produktions- und Innovationsfähigkeit, die von lokalen Schlüsselunternehmen und Institutionen angeführt wird, kontinuierlich verbessert, indem es innovative Talente anzieht und unterstützt, um ein innovatives und unternehmerisches Ökosystem des neuen Energiesektors aufzubauen. Außerdem wird die umfassende grüne Transformation der Stadt gefördert.In den letzten Jahren verzeichnete Changzhous neuer Energiesektor ein starkes Wachstum und liegt unter Chinas industriellen Ballungsgebieten an fünfter Stelle. In Hinblick auf Investitionen in Wärmebewertung rangiert die Region in China an erster Stelle, so Chen Jinhu, Secretary des CPC Changzhou Municipal Committee, während einer Konferenz über die Entwicklung des lokalen neuen Energiesektors, die vor Kurzem in Changzhou stattfand.Im Jahr 2022 wurden neun Unternehmen in Changzhou in den Top 500 chinesischen Privatunternehmen gelistet, vier in der globalen Unicorn-Liste, und acht Industrieunternehmen mit einem jährlichen Produktionswert von mehr als 10 Milliarden Yuan kamen in der Stadt hinzu, so Chen.Changzhou fördert weiterhin die Entwicklung der lokalen neuen Energiebranche, mit dem Ziel, sich zu einer führenden Stadt im neuen Energiesektor zu entwickeln, der die Führung über das Jangtsekiangdelta übernimmt und im ganzen Land und auch weltweit Einfluss hat.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/332445.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1995377/report.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-ceis-veroffentlicht-bericht-uber-die-entwicklung-des-neuen-energiesektors-in-changzhou-china-301738367.htmlPressekontakt:Gao Jingyan,86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell