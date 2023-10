Xinhua Silk Road: Der Bezirk Fengxin im ostchinesischen Jiangxi feiert eine reiche Kiwi-Ernte

Beijing (ots/PRNewswire) -Eine Reihe von kulturellen und touristischen Aktivitäten wie Volksaufführungen, Obstpflücken und Verkäufe mit Echtzeitübertragung wurde im Bezirk Fengxin in der ostchinesischen Provinz Jiangxi gestartet, um eine reichhaltige Kiwi-Ernte zu feiern.Am Eröffnungsabend des Kulturfestivals kamen die Besucher in den Genuss spektakulärer Darbietungen, traditioneller Drachenlaternen-Shows und schlenderten über den Nachtmarkt und tauchten so in jeder Hinsicht in das pulsierende örtliche Leben des Bezirks ein.Zur Herbstmitte hängen unter den üppigen Reben des Kiwi-Pflückgartens große Kiwis von den Zweigen und verströmen eine Duftwelle. Sowohl Obstbauern als auch Touristen wandern zum Pflücken durch den Garten, und die Luft ist erfüllt mit anhaltenden Lachen.Um die Marke der Kiwi-Kultur kontinuierlich zu fördern und auszubauen, hat der Bezirk seit 2018 kulturelle und touristische Kiwi-Aktivitäten geplant und durchgeführt, um den Konsum zu stimulieren und den Ruf und die Beliebtheit der Stadt zu verbessern.In fast einem Monat, in dem die reiche Kiwi-Ernte im Mittelpunkt steht, werden die Städte des Bezirks verschiedene Aktivitäten veranstalten, um die einzigartige Kultur und die Volksbräuche zu demonstrieren, wie z. B. landwirtschaftliche Erlebnisse und folkloristische Zeremonien, um Besucher anzuziehen.Der Bezirk Fengxin ist bekannt als „Heimat der chinesischen Kiwi", umgeben von Bergen auf drei Seiten, mit vier ausgeprägten Jahreszeiten, viel Sonnenschein und ergiebigen Niederschlägen. All dies trägt zu der feinen Textur, dem weichen und saftigen Geschmack der Kiwis bei. Derzeit verfügt der Bezirk über eine Kiwi-Anbaufläche von 95.000 Mu (ca. 3.637 Hektar).Siehe Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336461.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2246538/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2246539/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-der-bezirk-fengxin-im-ostchinesischen-jiangxi-feiert-eine-reiche-kiwi-ernte-301957841.htmlPressekontakt:Gao Jingyan,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell