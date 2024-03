Xinhua Silk Road: Beginn der Gleisverlegung für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Shanghai-Suzhou-Huzhou

Peking, 15. März 2024 (ots/PRNewswire) -Die Gleisverlegung für einen neuen Hochgeschwindigkeitszug, der Shanghai und die benachbarten Städte Suzhou und Huzhou verbindet, begann am 2. März in Shanghai.Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Shanghai-Suzhou-Huzhou wird Shanghai, Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu und Huzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang auf einer Gesamtlänge von 163,7 Kilometern mit sieben Bahnhöfen verbinden.Die Bahnstrecke wird voraussichtlich mehr als 450 Kilometer lang sein. Die Gleisbauarbeiten sollen bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen sein, heißt es in einem Bericht, der kürzlich auf dem offiziellen WeChat-Konto des Songjiang-Distrikts in Shanghai veröffentlicht wurde.Dem Bericht zufolge wurde die gesamte Strecke aufgrund der unterschiedlichen Betriebsbedingungen in zwei Abschnitte unterteilt, darunter der Abschnitt mit fester Fahrbahn von Songjiang nach Huzhou und der Abschnitt mit Schotteroberbau von Songjiang nach Hongqiao. Der erste Abschnitt wird voraussichtlich um den 5. April fertiggestellt.Die Entwurfsgeschwindigkeit der Bahnstrecke von Songjiang nach Huzhou liegt bei 350 km/h, die des Abschnitts von Songjiang nach Hongqiao bei durchschnittlich 120 bis 200 km/h.Die Bahn wird bis Ende dieses Jahres betriebsbereit sein. Nach ihrer Fertigstellung wird die Bahn das integrierte Verkehrssystem im Jangtse-Delta stärken und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Shanghai und den Städten im Delta weiter fördern.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/339171.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2362676/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-beginn-der-gleisverlegung-fur-die-hochgeschwindigkeitsstrecke-shanghai-suzhou-huzhou-302090001.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell