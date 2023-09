Xinhua Silk Road: Die Bailian Group spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Verbrauchermarktes in Shanghai

Peking, China (ots/PRNewswire) -Der chinesische Einzelhandelsgigant Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd. hat seine Marktpräsenz durch die Stärkung des Einflusses gewerblicher Anziehungspunkte, die Optimierung des Angebots an Konsumgütern und die Innovation von Geschäftsmodellen ausgeweitet.Im Juli 2021 wurde Shanghai als eine der ersten Städte für internationale Konsumzentren ausgewählt. Als Handelsgigant in Shanghai hat die Bailian Group diese strategische Chance ergriffen und schnell und positiv reagiert. Das Unternehmen engagierte sich intensiv bei den 5. Mai-Shopping-Festivals und verzeichnete Jahr für Jahr steigende Umsätze.Es ist bekannt, dass das Shopping Festival im Jahr 2023 mit dem 20. Jahrestag der Gründung der Bailian Group zusammenfiel und die Gruppe während des Festivals insgesamt rund 2 Milliarden Yuan in die Verkaufsförderung investierte.Als Reaktion auf die Schaffung neuer Konsumflächen in Shanghai fördert die Bailian Group aktiv die Umwandlung und Aufwertung von Gewerbeeinheiten und baut zwei internationale Konsumregionen im Osten und Westen von Shanghai.Im Hinblick auf den Bau neuer Konsumstandorte hat Bailian Anstrengungen unternommen, um den Dienstleistungssektor mit Kultur, Kunst, Tourismus, Sport, Ausstellungen usw. zu verbinden und so charakteristische kleine Wahrzeichen zu schaffen. So hat die Bailian Group beispielsweise mit dem Naturkundemuseum in Shanghai zusammengearbeitet. In Kombination mit der Guochao-Kultur und selbst entwickelten Produkten haben die beiden Seiten eine ganze Reihe von Boutiquen eingerichtet.Seit diesem Jahr haben die zur Bailian-Gruppe gehörenden Kaufhäuser Premieren und Ausstellungen bekannter Marken aus dem In- und Ausland organisiert. Eine Reihe von originellen Marketingaktivitäten wie die "Bailian Night" und das "Sustainable Living Festival" sowie Live-Übertragungen wurden nacheinander gestartet. Sie begeistern die Verbraucher immer wieder.Die Bailian Group ist davon überzeugt, dass der Konsum ein Spiegel der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung einer Stadt ist. Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation in Shanghai hat die Gruppe drei Hauptkanäle Online, Mobile und Offline eröffnet und ihr Geschäftsmodell mit den Kernelementen Warenqualität, Einkaufserlebnis und Lieferkette umgestaltet und so ein neues, zukunftsorientiertes digitales Geschäftsmodell aufgebaut.Der Aufbau eines internationalen Konsumzentrums ist eine strategische Aufgabe Shanghais im Rahmen der Entwicklung des "dualen Kreislaufs" in China und eine Entwicklungschance für Handelsunternehmen in Shanghai. Unter der Leitung der Bailian Group und mit den gemeinsamen Anstrengungen von mehr Wirtschaftsunternehmen und -institutionen wird der Bau des internationalen Konsumzentrums von Shanghai für die Welt immer attraktiver und verleiht der regionalen Entwicklung einen stärkeren Impuls.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336240.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2218786/bailian.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-bailian-group-spielt-eine-entscheidende-rolle-bei-der-entwicklung-des-verbrauchermarktes-in-shanghai-301936744.htmlPressekontakt:Jingyan Gao,jingyan-gao@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell