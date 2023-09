Peking (ots/PRNewswire) -Die 6. Shenyang International Open Regatta startete am Freitag in Shenyang, der Hauptstadt der Provinz Liaoning im Nordosten Chinas.An der Regatta nahmen über 30 Ruderteams teil, wobei mehr als 400 Ruder-Coaches und Athleten aus dem In- und Ausland zusammenkamen, um auf dem Fluss Hunhe, einer der schönsten urbanen Ruderregattastrecken Chinas, gegeneinander anzutreten.Viele renommierte Universitäten aus ganz China, darunter die Tsinghua-Universität, Peking-Universität Shanghai Tongji-Universität und die Xi'an Jiaotong-Universität, stellten ihre stärksten Mannschaften zur Teilnahme an der Ruderveranstaltung auf.Bekannterweise werden bei der Regatta sechs Gruppen gebildet, darunter die Elitegruppe, die Meistergruppe, die Universitätsgruppe, die Jugendgruppe, die offene Langstreckengruppe rund um die Insel und die Universitäts-Langstreckengruppe rund um die Insel.Diese Veranstaltung wird den „internationalen Stil" von Shenyang ins Rampenlicht rücken, der Welt einzigartige Naturlandschaften und humanistische Merkmale des Flusses Hunhe zeigen und Shenyangs Image als „Ruderhauptstadt" deutlich hervorheben.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/335902.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2200723/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-6-shenyang-international-open-regatta-startete-am-freitag-in-shenyang-301917171.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell