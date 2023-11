Beijing (ots/PRNewswire) -Die 54. Zhangshu National Traditional Chinese Materia Medica Trade Fair fand kürzlich in der kreisfreien Stadt Zhangshu in der ostchinesischen Provinz Jiangxi statt.Mehr als 10.000 Pharmahersteller nahmen an der Messe teil. Der Umsatz am Eröffnungstag lag bei mehr als 13,3 Mrd. Yuan.Die Messe stand unter dem Motto „Erbe und Innovation" und richtete 19 Aktivitäten aus, darunter Ausstellungen, Foren und kulturelle Veranstaltungen.Während der Messe fand in Zhangshu auch eine Konferenz zur Förderung von Investitionen in der Pharmabranche statt, die sich auf biomedizinische Forschung und Entwicklung, medizinische Geräte, traditionelle chinesische Arzneimittel in gebrauchsfertiger Form, pharmazeutische Kühlkettenlogistik und andere Bereiche erstreckte. Dabei wurden Verträge für 16 Projekte im Volumen von 6,862 Mrd. Yuan unterzeichnet.Im Zuge der wachsenden Bedeutung der digitalen Transformation wurde auch eine Online-Version der Messe eingeführt. In diesem Rahmen wurden den Teilnehmern verschiedene Services zur Verfügung gestellt, darunter Online-Handel, Online-Stand, Liveübertragung, Online-Docking und Echtzeitdaten. Mehr als 1.500 Aussteller nutzten das Angebot und präsentierten mehr als 10.000 Produkte auf der Plattform.Als Hauptstadt der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) setzt Zhangshu weiterhin auf die Integration hochwertiger Ressourcen und fördert die Optimierung und Modernisierung der TCM-Branche. Gegenwärtig gibt es in Zhangshu 427 pharmazeutische Unternehmen mit einer Gesamtanbaufläche für traditionelle chinesische Heilkräuter von mehr als 33.333 Hektar.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336915.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2264445/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-54-zhangshu-national-traditional-chinese-materia-medica-trade-fair-findet-im-ostchinesischen-jiangxi-statt-301976204.htmlPressekontakt:silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell